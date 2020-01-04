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Дэниэл Джеймс: МЮ хочет выиграть Кубок лиги и попасть в топ-4 АПЛ
Хавбек "красных дьяволов" заявил, что команда хочет выигрывать трофеи
Вингер "Манчестер Юнайтед" Дэниэл Джеймс рассказал, что "красные дьяволы" намерены бороться в этом сезоне за трофеи.
"Я хочу выиграть трофеи. Мы хотим выиграть Кубок лиги, пройти как можно дальше в Кубке Англии.
Дальше у нас матч с "волками" на выезде. Будет очень непросто, мы уже были играли с ними в этом сезоне. В АПЛ нам просто нужно и дальше побеждать, если мы хотим попасть в топ-4
Я думаю, что мы способны сделать это", – заявил Джеймс.
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Источник:manutd.com
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