Дэниэл Джеймс: МЮ хочет выиграть Кубок лиги и попасть в топ-4 АПЛ

Вингер "Манчестер Юнайтед" Дэниэл Джеймс рассказал, что "красные дьяволы" намерены бороться в этом сезоне за трофеи.

"Я хочу выиграть трофеи. Мы хотим выиграть Кубок лиги, пройти как можно дальше в Кубке Англии.

Дальше у нас матч с "волками" на выезде. Будет очень непросто, мы уже были играли с ними в этом сезоне. В АПЛ нам просто нужно и дальше побеждать, если мы хотим попасть в топ-4

Я думаю, что мы способны сделать это", – заявил Джеймс.