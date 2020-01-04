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Дэниэл Джеймс: МЮ хочет выиграть Кубок лиги и попасть в топ-4 АПЛ

Англия
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Хавбек "красных дьяволов" заявил, что команда хочет выигрывать трофеи

Дэниэл Джеймс: МЮ хочет выиграть Кубок лиги и попасть в топ-4 АПЛ
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Вингер "Манчестер Юнайтед" Дэниэл Джеймс рассказал, что "красные дьяволы" намерены бороться в этом сезоне за трофеи.

"Я хочу выиграть трофеи. Мы хотим выиграть Кубок лиги, пройти как можно дальше в Кубке Англии.

Дальше у нас матч с "волками" на выезде. Будет очень непросто, мы уже были играли с ними в этом сезоне. В АПЛ нам просто нужно и дальше побеждать, если мы хотим попасть в топ-4

Я думаю, что мы способны сделать это", – заявил Джеймс.

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В статье: Джеймс Манчестер Юнайтед
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Источник:
manutd.com
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