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Поль Погба решился сделать операцию из-за опасений не сыграть на предстоящем Евро-2020
Француз всерьез настроен на полное восстановление
По информации Telegraph, полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба решился на операцию из-за опасений пропустить предстоящий Евро-2020.
Напомним, 2-го января француз перенес операцию. Травма вызвала серьезную обеспокоенность у футболиста по причине невозможности сыграть на чемпионате Европы, который пройдет этим летом.
Также сообщается, что 26-летний игрок играл в последних матчах АПЛ через боль ( против "Ньюкасла" и "Уотфорда"). Таким поступком Погба хотел показать свою преданность клубу и наставнику "красных дьяволов" Оле-Гуннару Сульшеру.
В нынешнем сезоне Поль принял участие только в 8 матчах в составе "МЮ", в которых отдал 2 голевые передачи.