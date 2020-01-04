Поль Погба решился сделать операцию из-за опасений не сыграть на предстоящем Евро-2020

По информации Telegraph, полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба решился на операцию из-за опасений пропустить предстоящий Евро-2020.

Напомним, 2-го января француз перенес операцию. Травма вызвала серьезную обеспокоенность у футболиста по причине невозможности сыграть на чемпионате Европы, который пройдет этим летом.

Также сообщается, что 26-летний игрок играл в последних матчах АПЛ через боль ( против "Ньюкасла" и "Уотфорда"). Таким поступком Погба хотел показать свою преданность клубу и наставнику "красных дьяволов" Оле-Гуннару Сульшеру.

В нынешнем сезоне Поль принял участие только в 8 матчах в составе "МЮ", в которых отдал 2 голевые передачи.