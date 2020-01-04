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Кубок Англии. Ман Сити при помощи Зинченко идет дальше, Лестер в 1/16-й, Ман Юнайтед ждет переигровка
Большая часть матчей 1/32 финала старейшего клубного турнира Европы сыграна
Кубок Англии. 1/32 финала
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Итак, по итогам первого игрового дня уже известно, что в 1/16 финала Кубка прошли "Бернли", "Бирмингем", "Миллуол", "Халл", "Брентфорд", "Шеффилд Уинсдей", "Оксфорд Юнайтед", "Норвич", "Саутгемптон", "Фулхэм", "Борнмут" и "Портсмут". Переигровки будут в парах "Рочдейл" - "Ньюкасл" (1:1), "Бристоль Сити" - "Шрусбери Таун" (1:1), "Кардифф" - "Карлайл" (2:2), "Рэдинг" - "Блекпул" (2:2), "Уотфорд" - "Транмер Роверс" (3:3).
На центральных матчах дня остановимся подробнее.
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Стадион: Этихад (Манчестер)
Главный судья: Ли Мэйсон (Бостон)
Манчестер Сити - Порт Вейл 4:1
Голы: Зинченко 20, Агуэро 32, Харвуд-Беллис 58, Фоден 76 - Поуп 35
Манчестер Сити: Браво, Канселу, Стоунз, Харвуд-Бэллиз, Анхелиньо, Гюндоган, Давид Силва, Зинченко, Фоден, Бернарду Силва, Агуэро.
Порт Вейл: Браун, Гиббонс, Ледже, Смит, Уоррелл, Берджесс, Джойс, Тэйлор, Амоо, Поуп, Монтаньо.
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Стадион: Молине (Вулверхэмптон)
Главный судья: Пол Тирни (Ланкашир)
Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 0:0
Вулверхэмптон: 21. Радди, 2. Доэрти, 16. Коуди, 29. Винагре, 32. Дендокер, 49. Кильман, 8. Невеш, 27. Саисс, 37. Траоре, 7. Педру Нету, 56. Эшли-Сил.
Манчестер Юнайтед: 22. Ромеро, 2. Линделеф, 5. Магуайр, 53. Уильямс, 15. Перейра А., 18. Янг Э., 21. Джеймс Д., 26. Гринвуд, 31. Матич, 8. Мата, 44. Чонг.
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Стадион: Кинг Пауэр (Лестер)
Лестер - Уиган 2:0
Голы: Пирс 19 (авт.), Барнс 40