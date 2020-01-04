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Пеп Гвардиола: Впереди жеребьевка, но до финала еще далеко

Англия
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Наставник "горожан" прокомментировал победу над "Порт Вейл"

Пеп Гвардиола: Впереди жеребьевка, но до финала еще далеко
Новина українською

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола подвел итоги победы над "Порт Вейл" в рамках Кубка Англии.

"Во втором тайме у нас было много моментов, поэтому мы в следующем раунде.

Когда игроки "Порт Вейла" находили контакт с Томом Поупом, они действовали опасно.

Харвуд-Беллис растет с каждым днем, он очень хороший игрок. Тэйлор играл в Кубке лиги и хорошо выступил, он всегда сосредоточен.

Это самый старый кубковый турнир в этой стране, поэтому, конечно, к таким матчам относишься серьезно и делаешь то, что должен. Впереди жеребьевка, но до финала еще далеко", – рассказал Пеп Гвардиола.

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В статье: Манчестер Сити (Англия) Кубок Англии Порт Вейл (Англия) Пеп Гвардиола
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Источник:
BBC
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