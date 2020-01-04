Пеп Гвардиола: Впереди жеребьевка, но до финала еще далеко

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола подвел итоги победы над "Порт Вейл" в рамках Кубка Англии.

"Во втором тайме у нас было много моментов, поэтому мы в следующем раунде.

Когда игроки "Порт Вейла" находили контакт с Томом Поупом, они действовали опасно.

Харвуд-Беллис растет с каждым днем, он очень хороший игрок. Тэйлор играл в Кубке лиги и хорошо выступил, он всегда сосредоточен.

Это самый старый кубковый турнир в этой стране, поэтому, конечно, к таким матчам относишься серьезно и делаешь то, что должен. Впереди жеребьевка, но до финала еще далеко", – рассказал Пеп Гвардиола.