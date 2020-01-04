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Челси - Ноттингем Форест. Прогноз на матч Кубка Англии
UA-Футбол делает прогноз на матч Кубка Англии, который состоится 5 января, начало встречи в 16:01
В прошлом сезоне "Челси" в довольно непростом матче обыграл "Ноттингем Форест" (2:0). Совпадение – однако было этого опять же пятого января на стадии 1/32 финала турнира. Во втором тайме дубль Мораты принес успех "синим" (оба раза ассистировал ему Хадсон-Одои). Правда, Фабрегас тогда не реализовал пенальти, как могли сопротивлялись "лесовики".
Кубок Англии. 1/32 финала
Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон)
Главный судья: Питер Бэнкс (Мерсисайд)
Челси Лондон 16:01 Ноттингем Форест
В этом новом 2020-м году команда Лэмпарда сыграла уже один поединок, расписав невыразительную ничью 1:1 с "Брайтоном". В 2019-м в последнем матче года была победа над "Арсеналом" (2:1). Есть проблемы у "Челси", настрой на матчи с грандами позволяет добиваться успеха, но в играх с середняками в последнее время лондонцы регулярно терпят крушения.
В Чемпионшипе провел свой матч в 2020-м и "Ноттингем Форест". В зрелищном противостоянии "лесовики" разжились победой 3:2. Вообще в своем чемпионате "Ноттингем" идет очень неплохо - три победы в трех последних матчах и четвертое место в турнирной таблице, можно сосредоточиться на Кубке, тем более в паре с таким принципиальным соперником.
- Напомним, что UA-Футбол проведет онлайн трансляцию поединка.
В шести последних очных поединках с "Шеффилдом" уверенно побеждал "Челси". Лишь в далеком 1997-м году "синие" уступили "лесовикам" 0:2. А на своем поле "аристократов" матч того сезона завершился со счетом 1:1. Конечно, сейчас команда Лэмпарда явный фаворит, если вдруг лондонцы не допустят недооценки соперника, все будет предсказуемо. Прогноз: победа хозяев 2:0.