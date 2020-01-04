Нуну Эшпириту Санту: Мы были лучше и доминировали над МЮ

Главный тренер "Вулверхэмптона" Нуну Эшпириту Санту поделился мыслями после нулевой ничьи с "Манчестер Юнайтед" в матче 3-го раунда Кубка Англии.

"Тяжелый матч. Мы были лучше во втором тайме и доминировали во владении над очень сложным соперником. Свободного пространства оставалось совсем немного.

Во втором тайме мы лучше чувствовали игру и лучше контролировали ее. Мы хотели победить, чтобы решить все сегодня.

У нас очень плотный график. Теперь есть неделя, чтобы восстановиться", – поделился португалец.