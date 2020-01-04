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Нуну Эшпириту Санту: Мы были лучше и доминировали над МЮ

Англия
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Наставник "волков" прокомментировал ничью с "красными дьяволами"

Нуну Эшпириту Санту: Мы были лучше и доминировали над МЮ
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Главный тренер "Вулверхэмптона" Нуну Эшпириту Санту поделился мыслями после нулевой ничьи с "Манчестер Юнайтед" в матче 3-го раунда Кубка Англии.

"Тяжелый матч. Мы были лучше во втором тайме и доминировали во владении над очень сложным соперником. Свободного пространства оставалось совсем немного.

Во втором тайме мы лучше чувствовали игру и лучше контролировали ее. Мы хотели победить, чтобы решить все сегодня.

У нас очень плотный график. Теперь есть неделя, чтобы восстановиться", – поделился португалец.

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В статье: Вулверхэмптон Кубок Англии Манчестер Юнайтед Нуну Эшпириту Санту
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Источник:
BBC
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