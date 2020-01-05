МЮ предложит 45 млн фунтов и Лингарда за звезду Лестера

"Манчестер Юнайтед" готов предложить Джесси Лингарда и 45 миллионов фунтов в обмен на полузащитника "Лестера" Джеймса Мэддисона. Об этом сообщает Daily Mirror.

"Красные дьяволы" оценивают Лингарда в 40 млн фунтов, поэтому считают своё предложение весьма заманчивым. Отметим, что Джесси не отметился ни единым голевым действием в АПЛ за весь 2019-й год.

В идеале Сульшер хотел бы подписать Мэддисона уже в январе, но готов подождать и до окончания сезона. В случае переезда на "Олд Траффорд" ему готовы утроить зарплату – с 55 тысяч фунтов до 150 тысяч в неделю.