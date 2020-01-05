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МЮ предложит 45 млн фунтов и Лингарда за звезду Лестера

Англия
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"Дьяволы" не оставляют попыток заманить Джеймса Мэддисона

МЮ предложит 45 млн фунтов и Лингарда за звезду Лестера
Новина українською

"Манчестер Юнайтед" готов предложить Джесси Лингарда и 45 миллионов фунтов в обмен на полузащитника "Лестера" Джеймса Мэддисона. Об этом сообщает Daily Mirror.

"Красные дьяволы" оценивают Лингарда в 40 млн фунтов, поэтому считают своё предложение весьма заманчивым. Отметим, что Джесси не отметился ни единым голевым действием в АПЛ за весь 2019-й год.

В идеале Сульшер хотел бы подписать Мэддисона уже в январе, но готов подождать и до окончания сезона. В случае переезда на "Олд Траффорд" ему готовы утроить зарплату – с 55 тысяч фунтов до 150 тысяч в неделю.

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В статье: Джесси Лингард Манчестер Юнайтед Лестер Сити Джеймс Мэддисон
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