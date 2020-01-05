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Алдервейрелд: Остался в Тоттенхэме не из-за денег

Англия
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Защитник объяснил, почему решил продлить соглашение со "шпорами"

Алдервейрелд: Остался в Тоттенхэме не из-за денег
Новина українською

Защитник "Тоттенхэма" Тоби Алдервейрелд объяснил, почему он подписал новый контракт со своим клубом.

Напомним, Алдервейрелд мог бы стать свободным агентом в конце этого сезона, однако вскоре после прихода Жозе Моуриньо на должность главного тренера Тоби заключил новый контракт до 2023 года, по которому его зарплата выросла до 150 тысяч фунтов в неделю.

"В финансовом отношении клуб приложил усилия, чтобы показать свое желание сохранить меня, и за это я уважаю их. Возможно, где-нибудь еще я бы мог зарабатывать гораздо больше, но я выбрал преданность. Это кое-что значит.

Я поговорил с женой, с которой у нас второй ребенок на подходе. В первую очередь я спросил ее: "Чего ты хочешь?" Она сказала, что будет рада остаться, ей нравится быть здесь, но я могу решить, как хочется мне", — сообщил Алдервейрелд The Telegraph.
Алдервейрелд выступает за "Тоттенхэм" с 2015 года.

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В статье: Тоби Алдервейрелд Тоттенхэм (Лондон)
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