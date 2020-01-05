Клопп: Минамино готов к дебюту за Ливерпуль

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп подтвердил, что новичок команду Такуми Минамино готов дебютировать за команду в сегодняшнем матче с "Эвертоном".

"Такуми здесь и провел уже три тренировки с нами, что не много. Но все же это кое-что. У него были своего рода каникулы, когда "Ред Булл" ушел на зимний перерыв. Он смог перевести дух, поскольку в то время мы не имели права пригласить его сюда, чтобы тренироваться с нами.

Он уезжал в Японию, что тоже славно. Теперь он приехал сюда и находится в хорошей форме. Поэтому давайте посмотрим", — цитирует Клоппа Daily Express.