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Клопп: Минамино готов к дебюту за Ливерпуль

Англия
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Японец может дебютировать в сегодняшнем дерби с "Эвертоном"

Клопп: Минамино готов к дебюту за Ливерпуль
Новина українською

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп подтвердил, что новичок команду Такуми Минамино готов дебютировать за команду в сегодняшнем матче с "Эвертоном".

"Такуми здесь и провел уже три тренировки с нами, что не много. Но все же это кое-что. У него были своего рода каникулы, когда "Ред Булл" ушел на зимний перерыв. Он смог перевести дух, поскольку в то время мы не имели права пригласить его сюда, чтобы тренироваться с нами.

Он уезжал в Японию, что тоже славно. Теперь он приехал сюда и находится в хорошей форме. Поэтому давайте посмотрим", — цитирует Клоппа Daily Express.

Напомним, 1 января Минамино присоединился к "Ливерпулю" за 7 млн фунтов.

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В статье: Ливерпуль Такуми Минамино
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