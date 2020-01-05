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Ливерпуль - Эвертон: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Англия
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Где 05.01.2020 покажут видео онлайн трансляцию противостояния на Энфилде

Ливерпуль - Эвертон: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Новина українською

Мерсисайдское дерби на такой ранней стадии Кубка Англии обречено стать центральным событием из всех 32-х матчей. Да, "Эвертон" в последние годы не часто дает настоящий бой "Ливерпулю", но 20-матчевая серия без побед "ирисок" рано или поздно должна завершиться. Почему бы Карло Анчелотти в сегодняшнем противостоянии не создать проблемы Юргену Клоппу? В этом сезоне дважды уже встречались эти наставники (в Лиге Чемпионов), тогда "Наполи" под руководством итальянского специалиста один раз обыграло немца (2:0), затем сыграло вничью (1:1).

Подробнее о матче Ливерпуль - Эвертон читайте в отдельном материале.

Кубок Англии. 1/32 финала

Стадион: Энфилд (Ливерпуль)
Главный судья: Джонатан Мосс (Лидс)

Ливерпуль 18:01 Эвертон

UA-Футбол проведет онлайн трансляцию поединка>>

Телетрансляция на канале Setanta

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Ливерпуль
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