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Клопп: Анчелотти уже сделал Эвертон лучше

Англия
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Мерсисайдское дерби теперь станет еще принципиальнее

Клопп: Анчелотти уже сделал Эвертон лучше
Новина українською

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился своим мнением о предстоящем поединке с "Эвертоном" в Кубке Англии.

"Здорово, что Карло Анчелотти вернулся в английский чемпионат, но еще лучше для Эвертона. В футбольном плане я считаю его другом. Он – невероятный человек, который обладает искренним духом и личностью.

Он выиграл все, что возможно как игрок и как тренер, но остается спокойным и скромным. Его вклад в Эвертоне уже ощущается, мы это поняли из нашего анализа.

Эвертон – всегда сложный соперник. С Карло и его опытом они станут еще опаснее. Но мы хотим победить и знаем, чего ожидают от нас болельщики", – цитирует Клоппа официальный сайт "красных".

"Ливерпуль" примет "Эвертон" сегодня, 5 января. Игра начнётся в 16:01.

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В статье: Юрген Клопп Карло Анчелотти Эвертон (Ливерпуль) Ливерпуль
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