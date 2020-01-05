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Микель Артета: Мы работаем над вариантами, которые могут усилить Арсенал

Англия
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Наставник лондонцев рассказал о трансферной политике клуба

Микель Артета: Мы работаем над вариантами, которые могут усилить Арсенал
Новина українською

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета поделился мыслями насчет трансферной политики "канониров" этой зимой.

"Мы ищем варианты, которые могут усилить команду. Определенно. Работаем над этим.

Моя обязанность – выражать свое мнение и говорить, как можно усилить состав. У нас есть серьезные травмы, как в случае с Кэлумом Чемберсом, что изменит наши планы в защите.

Однако реальность такова, что мы не можем сделать много. Меня больше беспокоит восстановление моих игроков от травм, нежели новые приобретения, но если мы найдем хорошие варианты, почему нет?" – рассказал Микель Артета.

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В статье: Арсенал (Лондон) Микель Артета
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Источник:
The Sun Football
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