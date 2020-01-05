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Карло Анчелотти: Ливерпуль - фаворит, но в дерби все может произойти

Англия
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Итальянец высказался накануне матча с "Ливерпулем"

Карло Анчелотти: Ливерпуль - фаворит, но в дерби все может произойти
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Главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти поделился мыслями накануне мерсисайдского дерби с "Ливерпулем" в рамках Кубка Англии.

"Каждое дерби очень важно для фанатов, это особенная игра для них. Я участвовал в миланском и римском дерби и знаю, насколько такие встречи отличаются от остальных.

"Ливерпуль", конечно, фаворит, но в дерби все может произойти. Нам нужно верить в себя, играть в наш футбол и постараться пройти дальше. Все знают, насколько важен этот турнир", – рассказал Карло Анчелотти.

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В статье: Карло Анчелотти Кубок Англии Эвертон (Ливерпуль) Ливерпуль
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Источник:
The Sun Football
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