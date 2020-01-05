Кубок Англии. Челси проходит Ноттингем, Тоттенхэм спотыкается на Мидлсбро

Кубок Англии. 1/32 финала

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К командам, которые вчера вышли в 1/16 финала турнира, сегодня присоединились "Нортхэмптон", "Квинс Парк Рейнджерс", "Дерби Каунти", "Барнсли", "Вест Бромвич", а также "Шеффилд Юнайтед". Переигровка будет в паре "Бристоль Роверс" - "Ковентри Сити" (2:2).

На двух центральных матчах этого игрового дня остановимся подробнее.

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Довольно легко команда Лэмпарда прошла одного из лидеров Чемпионшипа, решив задачу на матч еще в первом тайме. Правда, и состав у "Челси" нельзя назвать резервным, большинство ключевых игроков "синих" приняли участие в этом противостоянии. В одной из первых атак хозяева забили гол, прошла размашистая комбинация, Педро отдал на Хадсона-Одои, который в штрафной обыграл защитника и пробил в ближний угол.

Затем развить преимущество своей команды удалось Баркли. С первым ударом от Хадсона-Одои голкипер справился, но отбил мяч на игрока в "синем". Баркли переправил мяч в сетку с трех метров.

Больше забитых голов не было, хотя несколькими интересными выпадами соперники успели обменяться. Гости даже забили один гол, который после просмотра видеоповтора отменил арбитр. А у хозяев выделим активность Хадсона-Одои и Баркли. Казалось, что лондонцы все контролировали в игре и в обороне почти не ошибались. Заслуженный выход "Челси" в следующий раунд.

Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон)

Главный судья: Питер Бэнкс (Мерсисайд)

Челси Лондон - Ноттингем Форест 2:0

Голы: Хадсон-Одои 6, Баркли 33

Челси: Кабальеро, Джеймс, Томори, Кристенсен, Эмерсон, Баркли, Жоржиньо, Фрелло, Ковачич (Маунт 69), Хадсон-Одои, Батшуайи, Педро Родригес (Лемпти 76).

Ноттингем Форест: Смит, Дженкинсон, Доусон, Фигейреду (Беналуань 46), Рибейру, Адома, Йейтс, Семеду (Форна 69), Карвалью, Джонсон, Хефеле.

Предупреждения: Джеймс 65 - Йейтс 77

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Большего ожидалось от команды Моуриньо, но, похоже, малыми силами хотели вырвать победу "шпоры", а может недооценили соперника. Теперь придется еще раз встретиться с "Мидлсбро" в переигровке (ориентировочно 14-го января).

Интересные атаки выходили у гостей, было даже несколько хороших моментов, мяч откровенно не шел в ворота. Более того, команда Вудгейта реализовала свой шанс первой. Прошел пас от Сэвилла на Флетчера, который сыграл на грани офсайда и вырвался на свидание с голкипером, благополучно его обыграв.

Почти сразу Лукас восстановил статус-кво, головой пробил Моура с близкого расстояния. Классный пас с правого края метров на 40 выдал Орье. Затем все те же Лукас, Орье, а также Ламела и Сон Мин не смогли забить из выгодных позиций. Блестяще у хозяев сыграл голкипер Мехиас, настоящий герой этой встречи.

Стадион: Риверсайд (Мидлсбро)

Мидлсбро - Тоттенхэм 1:1

Голы: Флетчер 59 - Лукас 61

Мидлсбро: Мехиас, Хаусон, Фрай, Макнейр, Спенс, Клэйтон, Сэвилл, Коулсон (Джонсон 67), Робертс (Жестед 69), Тавернер, Флетчер (Нмеча 76).

Тоттенхэм: Гассанига, Дайер, Алдервейрельд, Вертонген, Орье, Уинкс (Ламела 56), Эриксен, Сесеньон (Ло Чельсо 56), Лукас Моура, Алли, Сон Мин.