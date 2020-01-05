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Милнер получил травму в матче с Эвертоном
Вместо Джеймса на поле вышел молодой алжирец
В рамках 3-го раунда Кубка Англии "Ливерпуль" принимает "Эвертон".
Полузащитник "красных" Джеймс Милнер получил травму в начале матча. Англичанин на 7-й минуте матча сел на газон и показал, что не может продолжать играть.
Вместо 34-летнего Милнера на поле вышел 19-летний защитник Яссер Ларуси. Для алжирца этот матч стал дебютным в составе "Ливерпуля".
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