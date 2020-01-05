Жозе Моуриньо: На данном этапе Кубка команды АПЛ и Чемпионшипа близки по уровню

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо прокомментировал ничью с "Мидлсбро" в матче 3-го раунда Кубка Англии.

"Когда в начале второго тайма мы проигрывали со счетом 1:0 без нападающих или возможности играть в пределах их линии обороны, где была куча народу, я думал, что у нас проблемы.

Но потом все отреагировали. Я отреагировал. Ребята отреагировали. Мы хотели выиграть, но мы знали, что это будет сложно. Это игра, которая не была нам нужна, учитывая то, что у нас очень много проблем с составом. Но это домашняя игра, и мы должны были стремиться победить.

Это лишь третий раунд Кубка и первый для нас. Мы могли бы вылететь к этому моменту, как некоторые команды Премьер-лиги. Каждый матч труден. Команды Чемпионшипа приближаются к уровню команд Премьер-лиги. Сейчас команды АПЛ и Чемпионшипа можно перепутать. Я хотел большего, но не могу сказать, что разочарован", – рассказал Жозе Моуринью.