Кубок Англии. Ливерпуль дожимает Эвертон

В трех последних сезонах Кубка Англии "красные" вылетали на первой же стадии турнира, в этот раз и соперник принципиальный и более слаженной, амбициозной стала команда Клоппа. Теперь можно повторить достижение 2006-го года, когда мерсисайдцы последний раз брали этот трофей. Всего у "Ливерпуля" семь Кубков Англии.

"Эвертон" теперь уже в 21-м матче подряд не может обыграть "Ливерпуль". Команда Анчелотти выглядела достаточно собранно, когда необходимо - осторожно, порой получались хорошие атаки, хоть и без лишнего риска. При этом заметно, что класс у "ирисок" ниже, чем у "красных", даже молодежный состав "Ливерпуля" и ранняя травма Милнера не помешали хозяевам. В большинстве игровых эпизодов доминировали и контролировали мяч "красные".

Первыми могли забивать Доминик Кальверт-Льюин и Мэйсон Холгейт, но здорово сыграл Адриан, уверенность которого передалась и полевым игрокам. Верные шансы забить в первом тайме упустили Лаллана и Ориги, почти незаметен был дебютант Минамино, японец пока только привыкает к новым условиям, партнерам, вообще к команде, и свой первый матч за "Ливерпуль" не может занести себе в актив.

Примерно равная игра была как в конце первого тайма, так и в начале второго. Иногда обмен любезностями в виде ударов по воротам - все они оказывались неточными. Мяч лучше контролировали подопечные Клоппа. Возможно, этот контролль мяча и принес успех, поскольку гости стали больше нервничать примерно после 65-й минуты.

Забить "Ливерпулю" удалось после обыгрыша Ориги и Джонса на углу штрафной, а затем Джонс нанес великолепный удар в правую девятку. Мяч хоть и единственный в игре, но очень красивый, настоящий шедевр.

Примечательно, что когда "Эвертону" необходимо было добавить и нарастить давление на ворота соперника, чтобы отыграться, гости не смогли это сделать. Умело и хлоднокровно "красные" продолжали контролировать мяч и саму игру. На последних минутах у подопечных Анчелотти не было ни одного настоящего момента и шанса отыграться. В этом сезоне у руля "Наполи" итальянский специалист дважды встречался с "Ливерпулем" в ЛЧ, один раз обыграл его (2:0), затем сыграл вничью (1:1). Теперь Анчелотти проигрывает Клоппу, ничего неожиданного не произошло. Будет еще одно мерсисайдское дерби в этом сезоне (в АПЛ), скорее всего, "Эвертон" будет готов уже лучше и окажет более достойное сопротивление "Ливерпулю".

Кубок Англии. 1/32 финала

Стадион: Энфилд (Ливерпуль)

Главный судья: Джонатан Мосс (Лидс)

Ливерпуль - Эвертон 1:0

Голы: Джонс 71

Ливерпуль: 13. Адриан, 12. Гомез, 47. Филлипс, 76. Уильямс, 68. Чиривелья, 20. Лаллана, 27. Ориги, 48. Джонс, 7. Милнер (Ларуки 9), 67. Эллиотт (Брюстер 79), 18. Минамино (Окслэйд-Чемберлен 70).

Эвертон: 1. Пикфорд, 2. Холгейт, 12. Динь, 19. Сидибе, 23. Коулмэн (М.Кин 63), 13. Мина, 9. Калверт-Льюин, 10. Сигурдссон (Делф 63), 18. Шнайдерлин, 7. Ришарлисон, 11. Уолкотт.

Предупреждения: Динь 57