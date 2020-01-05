Фрэнк Лэмпард: Я хотел бы, чтобы мы забили больше Ноттингему

Главный тренер лондонского "Челси" Фрэнк Лэмпард поделился мыслями после победы над "Ноттингем Форест" в матче 3-го раунда Кубка Англии.

"Такие матчи нельзя назвать легкими. Мы забили два гола, и мы почувствовали себя комфортно, но стали ли мы отталкиваться от этого, чтобы создать больше, забить больше голов? Нет, мы этого не сделали. Я хотел бы, чтобы мы забили больше.

Я был особенно рад за Хадсон-Одои. У него была тяжелая травма, но он в хорошей форме. Его гол заложил основу для нас. Часть наших выступлений была хорошей, и нам такое нужно", – рассказал Фрэнк Лэмпард.