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Фрэнк Лэмпард: Я хотел бы, чтобы мы забили больше Ноттингему

Англия
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Наставник лондонцев прокомментировал победу в матче Кубка Англии

Фрэнк Лэмпард: Я хотел бы, чтобы мы забили больше Ноттингему
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Главный тренер лондонского "Челси" Фрэнк Лэмпард поделился мыслями после победы над "Ноттингем Форест" в матче 3-го раунда Кубка Англии.

"Такие матчи нельзя назвать легкими. Мы забили два гола, и мы почувствовали себя комфортно, но стали ли мы отталкиваться от этого, чтобы создать больше, забить больше голов? Нет, мы этого не сделали. Я хотел бы, чтобы мы забили больше.

Я был особенно рад за Хадсон-Одои. У него была тяжелая травма, но он в хорошей форме. Его гол заложил основу для нас. Часть наших выступлений была хорошей, и нам такое нужно", – рассказал Фрэнк Лэмпард.

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В статье: Фрэнк Лэмпард Кубок Англии Челси (Лондон) Ноттингем Форест (Ноттингем)
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Источник:
BBC
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