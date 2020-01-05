Юрген Клопп: Я очень не хотел ничью. Нам пришлось пойти на некоторый риск, и это окупилось

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал победу в дерби над "Эвертоном" в рамках 3-го раунда Кубка Англии.

"Мы играли в смелый футбол. Невероятные индивидуальные выступления детей, да и взрослых.

Адам Лаллана, что за игра, невероятно. Джо Гомес руководил всей обороной, возможно, впервые в жизни.

Фантастическая игра и фантастический гол Кертиса Джонса - скаузера. Чего еще можно желать?

Невозможно играть так, как играли парни сегодня, если считаешь, что не можешь выступать в этой команде.

Они все так думают. Я так рад, что все они сыграли сегодня вечером.

Единственное, чего я не хотел, так это ничьей. Нам пришлось пойти на некоторый риск, и это окупилось", – рассказал Юрген Клопп.