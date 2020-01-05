  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Карло Анчелотти: Мы разочарованы, но должны переключить внимание на АПЛ
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Карло Анчелотти: Мы разочарованы, но должны переключить внимание на АПЛ

Англия
(2 голосов)

Наставник "ирисок" поделился мыслями после поражения в дерби

Карло Анчелотти: Мы разочарованы, но должны переключить внимание на АПЛ
Новина українською

Главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти прокомментировал поражение в дерби от "Ливерпуля" в рамках 3-го раунда Кубка Англии.

"Я разочарован тем, что у нас было много возможностей, но мы не смогли забить. Мы разочарованы, но должны переключить внимание на АПЛ. Я думаю, что мы могли сыграть лучше. Мы играли на контратаках и имели кое-какие шансы, но столкнулись со сложностями при построении игры, начиная с защиты.

Мы не смогли остаться в игре во втором тайме, потому что они мощно прессинговали. Мы должны работать изо дня в день, чтобы попытаться стать лучше. Мы вылетели из этого турнира, так что теперь должны сосредоточиться на Премьер-лиге. У нас есть возможность подняться в таблице, и это наша цель", – рассказал Карло Анчелотти.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Карло Анчелотти Кубок Англии Эвертон (Ливерпуль) Ливерпуль
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
BBC
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...