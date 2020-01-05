Карло Анчелотти: Мы разочарованы, но должны переключить внимание на АПЛ

Главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти прокомментировал поражение в дерби от "Ливерпуля" в рамках 3-го раунда Кубка Англии.

"Я разочарован тем, что у нас было много возможностей, но мы не смогли забить. Мы разочарованы, но должны переключить внимание на АПЛ. Я думаю, что мы могли сыграть лучше. Мы играли на контратаках и имели кое-какие шансы, но столкнулись со сложностями при построении игры, начиная с защиты.

Мы не смогли остаться в игре во втором тайме, потому что они мощно прессинговали. Мы должны работать изо дня в день, чтобы попытаться стать лучше. Мы вылетели из этого турнира, так что теперь должны сосредоточиться на Премьер-лиге. У нас есть возможность подняться в таблице, и это наша цель", – рассказал Карло Анчелотти.