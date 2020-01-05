Кубок Англии. Вест Хэм справляется с Гиллингемом

Второй матч Виктора Мозеса после его возвращение в "Вест Хэм" и вторая победа. Нельзя назвать этот успех случайным, все же "молотобойцы" заметно превосходили представителя третьего футбольного дивизиона Англии. "Гиллингем" продержался весь первый тайм, но после перерыва лондонцы дожали соперника.

Сыграли замены у Мозеса, добавили свежести Сабалета и Форналс. Первый гол забил опытный аргентинец после паса с фланга от Форналса. Сильный удар из пределов штрафной от Сабалеты и рикошет от защитника - мяч оказался в сетке. А затем в компенсированное время отличился и сам Форналс, пробив почти с того самого места в штрафной, что и его партнер.

Может и не такая уверенная победа получилась у "Вест Хэма", как ожидали болельщики, но постепенно "молотобойцы" приходят в себя. Все же главная задача перед Мозесом - вернуть лондонцев в лидирующую группу Премьер-лиги (или близко к ней). Победа в кубковом матче может поспособствовать нормализации псохологического состояния "молотобойцев".

Кубок Англии. 1/32 финала

Стадион: Пристфилд (Гиллингем)

Гиллингем - Вест Хэм 0:2

Голы: Сабалета 74, Форналс 90+2

Гиллингем: Бонем, Фуллер (Нджоли 86), Ханла, Ли, Тукер, Джонс, Огилви, О'Кифи, О'Коннор (Маршал 79), Эхмер, Якубяк (Чарльз-Кук 79).

Вест Хэм: Фабиански, Диоп, Фредерикс (Сабалета 43), Райс, Снодграсс (Форналс 70), Бальбуэна, Лансини, Андерсон (Санчес 90+5), Масуаку, Огбонна, Алле.

Предупреждение: Джонс 65 - Сабалета 79