Ливерпуль не проигрывает в дерби Эвертону уже 10 лет

В рамках 3-го раунда Кубка Англии "Ливерпуль" минимально обыграл "Эвертон" 1:0.

Таким образом, "красные" не проигрывают "ирискам" в дерби уже 10 лет. Примечательно, что на домашней арене - "Энфилде" "Эвертон" не может победить "Ливерпуль" с 1999 года.

На данный момент "Ливерпуль" имеет 21 матчевую беспроигрышную серию в мерсисайдском дерби. Этот показатель есть абсолютным рекордом для обоих команд.