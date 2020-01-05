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Ливерпуль не проигрывает в дерби Эвертону уже 10 лет

Англия
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"Красные" продолжают свое победное шествие

Ливерпуль не проигрывает в дерби Эвертону уже 10 лет
Новина українською

В рамках 3-го раунда Кубка Англии "Ливерпуль" минимально обыграл "Эвертон" 1:0.

Таким образом, "красные" не проигрывают "ирискам" в дерби уже 10 лет. Примечательно, что на домашней арене - "Энфилде" "Эвертон" не может победить "Ливерпуль" с 1999 года.

На данный момент "Ливерпуль" имеет 21 матчевую беспроигрышную серию в мерсисайдском дерби. Этот показатель есть абсолютным рекордом для обоих команд.

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В статье: Кубок Англии Ливерпуль Эвертон (Англия)
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Источник:
Squawka
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