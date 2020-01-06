Невероятный победный гол 18-летнего хавбека Ливерпуля в ворота Эвертона в 1/32 финала Кубка Англии

Юрген Клопп провел ротацию в рамках кубкового противостояния с "ирисками", в то время как новоиспеченный наставник соседей "Ливерпуля" Карло Анчелотти бросил в бой лучших своих исполнителей. Неплохой по содержанию поединок подарил болельщикам всего один забитый мяч, зато какой!

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Великолепный выстрел 18-летнего хавбека "красных" Кертиса Джонса решил судьбу матча, по итогам встречи его признали лучшим футболистом поединка. Он стал самым молодым автором гола команды (18 лет и 340 дней) в мерсисайдских дерби со времен Робби Фаулера (1994 год, 18 лет и 338 дней).

Единственное, что немного омрачило перформанс для "Ливерпуля" – травма Милнера. Клопп после матча отметил, что у Джеймса, скорее всего, мышечное повреждение.