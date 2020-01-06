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Невероятный победный гол 18-летнего хавбека Ливерпуля в ворота Эвертона в 1/32 финала Кубка Англии

Англия
(1 голосов)

Красота…

Невероятный победный гол 18-летнего хавбека Ливерпуля в ворота Эвертона в 1/32 финала Кубка Англии
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Юрген Клопп провел ротацию в рамках кубкового противостояния с "ирисками", в то время как новоиспеченный наставник соседей "Ливерпуля" Карло Анчелотти бросил в бой лучших своих исполнителей. Неплохой по содержанию поединок подарил болельщикам всего один забитый мяч, зато какой!

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Великолепный выстрел 18-летнего хавбека "красных" Кертиса Джонса решил судьбу матча, по итогам встречи его признали лучшим футболистом поединка. Он стал самым молодым автором гола команды (18 лет и 340 дней) в мерсисайдских дерби со времен Робби Фаулера (1994 год, 18 лет и 338 дней).

Единственное, что немного омрачило перформанс для "Ливерпуля" – травма Милнера. Клопп после матча отметил, что у Джеймса, скорее всего, мышечное повреждение.

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В статье: Юрген Клопп Джеймс Милнер Кубок Англии Эвертон (Ливерпуль) Ливерпуль Кертис Джонс
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Комментарии (1)
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skopa (Харьков)
06.01.2020 в 09:16
Получилось хорошо, но гол, как и удар очень случайный и фартовый. Таких дураков Салах в первом сезоне забил больше десятка, а теперь с 20- ти метров еле до ворот добивает...
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