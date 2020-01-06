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"Он слишком легкий". Моуриньо обвинил "пляжный мяч" в ничье Тоттенхэма с Мидлсбро?

Англия
(1 голосов)

Плохому танцору… В общем, вы сами все знаете

"Он слишком легкий". Моуриньо обвинил "пляжный мяч" в ничье Тоттенхэма с Мидлсбро?
Новина українською

Необычная жалоба поступила от "Особенного" после того, как "шпоры" вынуждены были констатировать для себя переигровку по итогам поединка с "Мидлсбро" в рамках 1/32 финала Кубка Англии. Моуриньо отметил, что мяч, который используют футболисты на поле в соревновании, не подходит для такого рода турниров. Слова португальца приводит BT Sport.

"Я думаю, что этот мяч – пляжный. Он слишком легкий, это точно не помогает игрокам. Конечно же, это не может служить нам оправданием. Мне кажется, что соперник забил гол из офсайда, VAR мог бы помочь в данной ситуации, но рефери сегодня не был тем парнем в офисе в 200 милях отсюда".

Ничья означает плюс один дополнительный матч в переполненный график "Тоттенхэма".

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В статье: Жозе Моуриньо Кубок Англии Мидлсбро Тоттенхэм (Лондон)
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Комментарии (2)
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zharikss (Секешфехервар)
06.01.2020 в 08:59
Оце вже на сеу схоже....
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Vantala (Kharkiv)
06.01.2020 в 08:18
Узнаю брата Колю ))))
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0

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