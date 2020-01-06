"Он слишком легкий". Моуриньо обвинил "пляжный мяч" в ничье Тоттенхэма с Мидлсбро?

Необычная жалоба поступила от "Особенного" после того, как "шпоры" вынуждены были констатировать для себя переигровку по итогам поединка с "Мидлсбро" в рамках 1/32 финала Кубка Англии. Моуриньо отметил, что мяч, который используют футболисты на поле в соревновании, не подходит для такого рода турниров. Слова португальца приводит BT Sport.

"Я думаю, что этот мяч – пляжный. Он слишком легкий, это точно не помогает игрокам. Конечно же, это не может служить нам оправданием. Мне кажется, что соперник забил гол из офсайда, VAR мог бы помочь в данной ситуации, но рефери сегодня не был тем парнем в офисе в 200 милях отсюда".

Ничья означает плюс один дополнительный матч в переполненный график "Тоттенхэма".