Арсенал - Лидс: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Когда-то противостояния "Арсенала" и "Лидса" были настоящим украшением английского футбола, правда, почти десять лет (с сезона 2010/11) "белые" прозябают в Чемпионшипе. Но это противостояние может стать особенным. Сейчас "Лидс" как никогда близок к тому, чтобы вернуться в Премьер-лигу, а матч с "Арсеналом" может стать хорошей проверкой амбиций и способностей команды Марсело Бьелса. "Канониры" совсем не очевидный фаворит встречи.

Подробнее о матче Арсенал - Лидс читайте в отдельном материале.

Кубок Англии. 1/32 финала

Стадион: Эмирейтс (Лондон)

Главный судья: Энтони Тейлор (Уитеншоу)

Арсенал Лондон 21:56 Лидс Юнайтед

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