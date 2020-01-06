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Арсенал - Лидс: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Где 06.01.2020 покажут видео онлайн трансляцию противостояния на Эмирейтс
Когда-то противостояния "Арсенала" и "Лидса" были настоящим украшением английского футбола, правда, почти десять лет (с сезона 2010/11) "белые" прозябают в Чемпионшипе. Но это противостояние может стать особенным. Сейчас "Лидс" как никогда близок к тому, чтобы вернуться в Премьер-лигу, а матч с "Арсеналом" может стать хорошей проверкой амбиций и способностей команды Марсело Бьелса. "Канониры" совсем не очевидный фаворит встречи.
Подробнее о матче Арсенал - Лидс читайте в отдельном материале.
Кубок Англии. 1/32 финала
Стадион: Эмирейтс (Лондон)
Главный судья: Энтони Тейлор (Уитеншоу)
Арсенал Лондон 21:56 Лидс Юнайтед
UA-Футбол проведет онлайн трансляцию поединка>>
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