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Накануне дерби Манчестера: Гвардиола побаивается контратак МЮ, а Сульшер жалуется на график
Пеп и Оле на связи
Главные тренеры "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" поделились своими мыслями накануне поединка Кубка английской лиги. Первый матч полуфинала турнира состоится завтра, 7 января – стартовый свисток прозвучит в 22:00.
"Этот матч будет похож на нашу предыдущую встречу, когда мы проиграли 2:1 в АПЛ. Если дать им разбежаться, то это одна из лучших команд, причем, не только в Англии. Посмотрите на их состав: Джеймс, Гринвуд, Марсьяль, Рашфорд, Лингард. Они точно выбегут в контратаку 2-3 раза. Нужно сократить количество ошибок в начальных стадиях атак. Конечно, мы не будем готовиться лишь с мыслью: "Нельзя позволить им бежать", – цитирует Гвардиолу Sky Sports
"Для начала, нужно просто сконцентрироваться на первой игре, так как до следующей еще три недели. Большие матчи дают энергию, желание перейти на следующий уровень. Вы удивитесь, но иногда невозможно тренироваться между матчами. Надеюсь, что игроки помнят, что делали в прошлый раз. Лингард? Он вновь начнет забивать и отдавать передачи. Никто не бегает и не работает в прессинге так, как Джесси", – отметил Сульшер в интервью ВВС.