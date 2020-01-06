Накануне дерби Манчестера: Гвардиола побаивается контратак МЮ, а Сульшер жалуется на график

Главные тренеры "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" поделились своими мыслями накануне поединка Кубка английской лиги. Первый матч полуфинала турнира состоится завтра, 7 января – стартовый свисток прозвучит в 22:00.

"Этот матч будет похож на нашу предыдущую встречу, когда мы проиграли 2:1 в АПЛ. Если дать им разбежаться, то это одна из лучших команд, причем, не только в Англии. Посмотрите на их состав: Джеймс, Гринвуд, Марсьяль, Рашфорд, Лингард. Они точно выбегут в контратаку 2-3 раза. Нужно сократить количество ошибок в начальных стадиях атак. Конечно, мы не будем готовиться лишь с мыслью: "Нельзя позволить им бежать", – цитирует Гвардиолу Sky Sports