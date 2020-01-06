Такуми Минамино: Матч с Эвертоном был одним из самых интенсивных за всю мою карьеру

Форвард "Ливерпуля" Такуми Минамино поделился впечатлениями от своего дебюта за "Ливерпуль".

"Счастлив, что стал частью этой команды, но теперь мне нужно показать, что я могу на поле. Лично я хотел бы забить или отдать голевую передачу. Вероятно, это был один из самых интенсивных матчей за всю карьеру. Знал, что Премьер-лига будет такой, поэтому я не удивился. Была отличная атмосфера, думаю, что "Энфилд" – лучший стадион для игроков. Болельщики были великолепны. Я рад, что мы победили", – сказал Минамино.