Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити. Анонс и прогноз на матч Кубка лиги

Ровно месяц назад в чемпионате "Ман Юнайтед" совершил настоящую сенсацию, обыграв "Ман Сити" на его поле (2:1). Сейчас, казалось бы, задача более простая, на "Олд Траффорд" справиться с командой Гвардиолы, возможно, не основной состав будет у "горожан", хотя на кону путевка в финал Кубка лиги. Цена этого матча может быть выше, чем в АПЛ. В любом случае, настрой команд и готовность заплатить эту цену будет виден уже с первых минут противостояния. Ждать осталось недолго.

Кубок лиги Англии. Полуфинал

Стадион: Олд Траффорд (Манчестер)

Главный судья: Майк Дин (Хесволл)

Манчестер Юнайтед 22:00 Манчестер Сити

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Телетрансляция на канале Setanta

Команда Сульшера в новом 2020-м году еще не выигрывала и даже не забивала. Первого января в Премьер-лиге "Арсенала" обыграл "МЮ" 2:0, а затем 4-го января в Кубке Англии "Вулверхэмптон" расписал мировую 0:0, причем "волки" даже были более близки к успеху.

"Горожане" уже успели добыть две победы, но ни разу не сохранили свои ворота "сухими". В АПЛ в первый день нового года "Ман Сити" обыграл "Эвертон" (2:1). А в Кубке Англии подопечные Гвардиолы разобрались со скромным "Порт Вейлом" (4:1).

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В этом сезоне в Кубке английской лиги "красные дьяволы" прошли "Колчестер Юнайтед" (3:0), "Челси" (2:1), "Рочдейл" (1:1 и серия пенальти 5:3). Мотивация у хозяев будет на уровне - очень желательно "МЮ" выйти в финал турнира и побороться за трофей, все же болельщики заждались успехов от команды. В прошлом сезоне манкунианцы вылетели из турнира на стадии 1/16 финала, проиграв в серии пенальти "Дерби Каунти" (2:2 основное время, и 7:8 по пенальти).

"Ман Сити" в четвертьфинале Кубка Карабао 2019/20 обыграл "Оксфорд Юнайтед" (3:1), ранее "Саутгемптон" не выстоял в матче с "горожанами" - снова 3:1, а также в третьем раунде турнира был разгромлен "Престон Норт Энд" (3:0) из Чемпионшипа. На всякий случай стоит напомнить, что "Манчестер Сити" действующий обладатель Кубка лиги и один из самых титулованных клубов в этом турнире – 6 побед. Для сравнения – у "Ман Юнайтед" 5 побед в Кубке.

СТАТИСТИКА

Всего сыгранно 180 матчей:

75 побед "МЮ", 52 ничьи, 53 победы у "Ман Сити";

Общий счет – 261:246

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

Из-за травм у "Ман Юнайтед" в матче не смогут принять участие Байи, МакТоминай, Рохо, Туанзебе, Фосу-Менса, а также Погба, который ожидает операцию и вылетел на длительный период. У гостей все еще восстанавливаются от повреждений Ляпорт и Зане. Есть основания предполагать, что команды сыграют составами близкими к оптимальным. К сожалению, Зинченко вряд ли выйдет на поле с первых минут, все же два дня назад украинец отыграл все 90 минут в матче Кубка Англии против "Порт Вейла".

Манчестер Юнайтед: Де Хеа, Линделеф, Магуайр, Шоу, Джеймс, Ван-Биссака, Матич, Фред, Марсьяль, Рашфорд, Гринвуд.

Манчестер Сити: Эдерсон, Уолкер, Менди, Отаменди, Стерлинг, Родри, де Брюйне, Фернандиньо, Д. Силва, Марез, Агуэро.

ПРОГНОЗ

Команда Гвардиолы имеет больше шансов выйти в финал Кубка английской лиги 2020, но так как из двух поединков состоит полуфинальная дуэль и болельщики увидят сразу два манчестерских дерби, победитель не будет выявлен (ответный матч должен состояться 29 января). На "Олд Траффорд" подопечные Сульшера имеют все шансы не проиграть, а потом все будет решаться на "Этихад". Прогноз: осторожная ничья 1:1.