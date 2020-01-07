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Жеребьевка 4-го раунда Кубка Англии: Сити, Челси и Арсенал узнали своих соперников
К Зинченко приедут "дачники"
Состоялась жеребьевка 4-го раунда Кубка Англии. Сформированные пары приведены ниже. Матчи запланированы на 24-27 января: в рамках некоторых противостояний 3-го раунда турнира нам еще предстоит увидеть переигровки, естественно, они состоятся до запланированных дат. Напомним, что в предыдущем розыгрыше соревнования, "чашка" досталась "Манчестер Сити". Победитель получит прямую путевку в групповой этап Лиги Европы.
"Уотфорд" / "Транмир Роверс" – "Вулверхэмптон" / "Манчестер Юнайтед"
"Халл" – "Челси"
"Саутгемптон" – "Мидлсбро" / "Тоттенхэм"
"КПР" – "Шеффилд Уэнсдей"
"Борнмут" – "Арсенал"
"Нортхэмптон" – "Дерби"
"Брентфорд" – "Лестер"
"Миллуолл" – "Шеффилд Юнайтед"
"Рединг" / "Блэкпул" – "Кардифф" / "Карлайл Юнайтед"
"Вест Хэм" – "Вест Бромвич"
"Бернли" – "Норвич"
"Бристоль Роверс" / "Ковентри" – "Бирмингем"
"Манчестер Сити" – "Фулхэм"
"Рочдейл" / "Ньюкасл" – "Оксфорд"
"Портсмут" – "Барнсли"
"Бристоль Сити" / "Шрусбери" – "Ливерпуль"
Here's an update for you, @Arsenal fans ???? pic.twitter.com/LVvoYSyglm— The Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 6, 2020
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