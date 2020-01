Жеребьевка 4-го раунда Кубка Англии: Сити, Челси и Арсенал узнали своих соперников

Состоялась жеребьевка 4-го раунда Кубка Англии. Сформированные пары приведены ниже. Матчи запланированы на 24-27 января: в рамках некоторых противостояний 3-го раунда турнира нам еще предстоит увидеть переигровки, естественно, они состоятся до запланированных дат. Напомним, что в предыдущем розыгрыше соревнования, "чашка" досталась "Манчестер Сити". Победитель получит прямую путевку в групповой этап Лиги Европы.

"Уотфорд" / "Транмир Роверс" – "Вулверхэмптон" / "Манчестер Юнайтед"

"Халл" – "Челси"

"Саутгемптон" – "Мидлсбро" / "Тоттенхэм"

"КПР" – "Шеффилд Уэнсдей"

"Борнмут" – "Арсенал"

"Нортхэмптон" – "Дерби"

"Брентфорд" – "Лестер"

"Миллуолл" – "Шеффилд Юнайтед"

"Рединг" / "Блэкпул" – "Кардифф" / "Карлайл Юнайтед"

"Вест Хэм" – "Вест Бромвич"

"Бернли" – "Норвич"

"Бристоль Роверс" / "Ковентри" – "Бирмингем"

"Манчестер Сити" – "Фулхэм"

"Рочдейл" / "Ньюкасл" – "Оксфорд"

"Портсмут" – "Барнсли"

"Бристоль Сити" / "Шрусбери" – "Ливерпуль"

