  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Гвардиола: Не стану тренировать МЮ или Реал. Если не будет работы, то улечу на Мальдивы
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гвардиола: Не стану тренировать МЮ или Реал. Если не будет работы, то улечу на Мальдивы

Англия
(1 голосов)

Если речь о гольфе, то зря, Пеп: из Мадрида можно с Бэйлом поехать – Гарет и клюшку одолжит…

Гвардиола: Не стану тренировать МЮ или Реал. Если не будет работы, то улечу на Мальдивы
Новина українською

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признался, у руля каких клубов он бы не хотел становиться. Цитирует испанца ВВС.

"Если у меня не будет никаких предложений, то я улечу на Мальдивы. Возможно, не на Мальдивы, так как там нет полей для гольфа, но после того, как я тренировал "Манчестер Сити", я не стану тренировать "Манчестер Юнайтед". По той же логике, я никогда не буду наставником мадридского "Реала". Определенно, нет".

В Каталонии Пеп выиграл 14 трофеев, включая два кубка ЛЧ, а с "горожанами" Гвардиола дважды брал АПЛ. Сегодня, 7 января, в 22:00 состоится манчестерское дерби в рамках Кубка английской лиги.

Читайте такжеПеп Гвардиола: Когда меня не было в Манчестере, Сити был шумным соседом для Юнайтед
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Хосеп Гвардиола Реал (Мадрид) Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Просто Квашин (Харьков)
07.01.2020 в 09:40
Гвардиола - конченный каталонский сепаратист....Не зря же его местные "лугандоны" выдвигают на место "ПутчДемона"....
Ответить
+2
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...