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Гвардиола: Не стану тренировать МЮ или Реал. Если не будет работы, то улечу на Мальдивы
Если речь о гольфе, то зря, Пеп: из Мадрида можно с Бэйлом поехать – Гарет и клюшку одолжит…
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признался, у руля каких клубов он бы не хотел становиться. Цитирует испанца ВВС.
"Если у меня не будет никаких предложений, то я улечу на Мальдивы. Возможно, не на Мальдивы, так как там нет полей для гольфа, но после того, как я тренировал "Манчестер Сити", я не стану тренировать "Манчестер Юнайтед". По той же логике, я никогда не буду наставником мадридского "Реала". Определенно, нет".
В Каталонии Пеп выиграл 14 трофеев, включая два кубка ЛЧ, а с "горожанами" Гвардиола дважды брал АПЛ. Сегодня, 7 января, в 22:00 состоится манчестерское дерби в рамках Кубка английской лиги.