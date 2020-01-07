Гвардиола: Не стану тренировать МЮ или Реал. Если не будет работы, то улечу на Мальдивы

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признался, у руля каких клубов он бы не хотел становиться. Цитирует испанца ВВС.

"Если у меня не будет никаких предложений, то я улечу на Мальдивы. Возможно, не на Мальдивы, так как там нет полей для гольфа, но после того, как я тренировал "Манчестер Сити", я не стану тренировать "Манчестер Юнайтед". По той же логике, я никогда не буду наставником мадридского "Реала". Определенно, нет".