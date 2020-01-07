Артета кричал на футболистов Арсенала в перерыве матча с Лидсом, а после игры сравнил Бьелсу с дантистом

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета, форвард команды Александр Ляказетт и наставник "Лидса" Марсело Бьелса поделились своими эмоциями после успешного для лондонцев поединка (1:0). Их слова приводит BBC.

"Тренер сильно кричал в перерыве, это правда. Он был недоволен, так как мы знали, что соперник будет играть именно так, но мы никак не реагировали, не проявляли должного уважения к тому, что он нам сказал", – отметил Ляказетт.

"Мы увидели два разных "Арсенала". В первые полчаса мы лишь один раз выиграли единоборство. После перерыва наш настрой изменился, это отразилось в действиях игроков на поле. Я смотрел много поединков с участием "Лидса", они разбили многих своих оппонентов. Матч с ними можно сравнить с походом к дантисту. Прекрасная организованная команда", – был рад после финального свистка Артета.

Arteta on #LUFC: "Playing against them is like going to the dentist! It's tough. They're a great team and what they're building there is powerful." ????#EmiratesFACup pic.twitter.com/c8zHk9Krw8 — Arsenal (@Arsenal) January 6, 2020