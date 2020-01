Артета кричал на футболистов Арсенала в перерыве матча с Лидсом, а после игры сравнил Бьелсу с дантистом

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета, форвард команды Александр Ляказетт и наставник "Лидса" Марсело Бьелса поделились своими эмоциями после успешного для лондонцев поединка (1:0). Их слова приводит BBC.

Arteta on #LUFC: "Playing against them is like going to the dentist! It's tough. They're a great team and what they're building there is powerful." ????#EmiratesFACup pic.twitter.com/c8zHk9Krw8