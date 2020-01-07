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Артета кричал на футболистов Арсенала в перерыве матча с Лидсом, а после игры сравнил Бьелсу с дантистом

Англия
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По следам вчерашней встречи "канониров" и "павлинов"

Артета кричал на футболистов Арсенала в перерыве матча с Лидсом, а после игры сравнил Бьелсу с дантистом
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Главный тренер "Арсенала" Микель Артета, форвард команды Александр Ляказетт и наставник "Лидса" Марсело Бьелса поделились своими эмоциями после успешного для лондонцев поединка (1:0). Их слова приводит BBC.

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"Тренер сильно кричал в перерыве, это правда. Он был недоволен, так как мы знали, что соперник будет играть именно так, но мы никак не реагировали, не проявляли должного уважения к тому, что он нам сказал", – отметил Ляказетт.

"Мы увидели два разных "Арсенала". В первые полчаса мы лишь один раз выиграли единоборство. После перерыва наш настрой изменился, это отразилось в действиях игроков на поле. Я смотрел много поединков с участием "Лидса", они разбили многих своих оппонентов. Матч с ними можно сравнить с походом к дантисту. Прекрасная организованная команда", – был рад после финального свистка Артета.

"Жаль, что мы не смогли перенести наши позитивные действия из первого тайма во второй. После перерыва "Лидс" не давил на оборону "Арсенала", было сложно атаковать в том же темпе", – сказал Бьелса.

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В статье: Марсело Бьелса Арсенал (Лондон) Микель Артета Александр Лаказетт Лидс Юнайтед
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