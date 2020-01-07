Официально: Ливерпуль сменит New Balance на Nike

Пресс-служба "Ливерпуля" сообщила о заключении соглашения с американской фирмой Nike. Длительность контракта не разглашается, но уточняется, что он многолетний. "Красные" примерят форму от производителя уже в следующем сезоне – 2020/21. Nike будет производить экипировку для мужских и женских команд клуба, молодежных составов и тренерских штабов. Повседневная и тренировочная экипировка – в том числе.

Сейчас техническим спонсором "Ливерпуля" является другая американская компания – New Balance. Осенью прошлого года производитель хотел продлить контракт с англичанами, активировав пункт, по условиям которого NB сможет остаться техническим спонсором, если повторит самое выгодное предложение конкурента.

New Balance действительно был готов платить красным столько же, сколько и Nike, однако мерсисайдцы не желали продолжать сотрудничество.