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Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Англия
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Где 07.01.2020 покажут видео онлайн трансляцию противостояния на Олд Траффорд

Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Новина українською

Даже когда "Манчестер Юнайтед" находится не в лучшем своем состоянии (в этом году пока без побед), на дерби с "Сити" мотивация у "красных дьяволов" будет повышенная. В общей статистике противостояний "МЮ" имеет заметное преимущество, но при Гвардиоле "горожане" все же доминируют. Обычно. Сложно сказать, как будет в кубковом полуфинальном матче.

Подробнее о матче Ман Юнайтед – Ман Сити читайте в отдельном материале.

Кубок лиги Англии. Полуфинал

Стадион: Олд Траффорд (Манчестер)
Главный судья: Майк Дин (Хесволл)

Манчестер Юнайтед 22:00 Манчестер Сити

Текстовую онлайн трансляцию матча читайте на UA-Футбол >>

Телетрансляция на канале Setanta

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В статье: Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
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