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Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Где 07.01.2020 покажут видео онлайн трансляцию противостояния на Олд Траффорд
Даже когда "Манчестер Юнайтед" находится не в лучшем своем состоянии (в этом году пока без побед), на дерби с "Сити" мотивация у "красных дьяволов" будет повышенная. В общей статистике противостояний "МЮ" имеет заметное преимущество, но при Гвардиоле "горожане" все же доминируют. Обычно. Сложно сказать, как будет в кубковом полуфинальном матче.
Подробнее о матче Ман Юнайтед – Ман Сити читайте в отдельном материале.
Кубок лиги Англии. Полуфинал
Стадион: Олд Траффорд (Манчестер)
Главный судья: Майк Дин (Хесволл)
Манчестер Юнайтед 22:00 Манчестер Сити
Текстовую онлайн трансляцию матча читайте на UA-Футбол >>
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