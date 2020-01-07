Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Даже когда "Манчестер Юнайтед" находится не в лучшем своем состоянии (в этом году пока без побед), на дерби с "Сити" мотивация у "красных дьяволов" будет повышенная. В общей статистике противостояний "МЮ" имеет заметное преимущество, но при Гвардиоле "горожане" все же доминируют. Обычно. Сложно сказать, как будет в кубковом полуфинальном матче.

Подробнее о матче Ман Юнайтед – Ман Сити читайте в отдельном материале.

Кубок лиги Англии. Полуфинал

Стадион: Олд Траффорд (Манчестер)

Главный судья: Майк Дин (Хесволл)

Манчестер Юнайтед 22:00 Манчестер Сити

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