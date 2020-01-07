Из одной аренды в другую: Челси отправил Дринкуотера в Астон Виллу

Только на прошлой неделе Данни Дринкуотер вернулся из аренды в состав лондонского "Челси". Однако он до сих пор не нужен Лэмпарду.

Сегодня "пенсионеры" вновь объявили об аренде футболиста. Теперь его приютила "Астон Вилла". Соглашение расчитано до конца сезона.

Английский полузащитник перешел в "Челси" зимой 2017 года. Однако он так и не закрепился в команде и очень редко появлялся на поле. Его контракт расчитан до 2021 года.

Ранее в его аренде также был заинтересован "Бешикташ".