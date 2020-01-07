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Конте получил от Челси более 30 миллионов евро за увольнение

Англия
(2 голосов)

Хорошая сделка для итальянца

Конте получил от Челси более 30 миллионов евро за увольнение
UA-Футбол
Новина українською

Летом 2018 года из "Челси" был уволен Антонио Конте. С тех пор шли долгие разбирательства касательно выплаты неустойки специалисту.

Как сообщает Sky Sports, итальянец сумел выиграть все суды и отвоевал неплохую сумму. Всего руководство "Челси" выплатило Конте 26 миллионов фунтов (31 миллион евро).

Также стоит отметить, что с 2004 года лондонцы выплатили более 90 миллионов фунтов уволенным наставникам. За 16 лет клуб сменил восемь тренеров.

На данный момент Антонио Конте работает с "Интером", в котором в год получает 11 миллионов. Он один из самых высокооплачеваемых тренеров в мире.

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В статье: Роман Абрамович Антонио Конте Челси (Лондон)
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