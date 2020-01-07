Зинченко не попал в заявку на игру против МЮ

Сегодня, рамках кубка английской лиги, "Манчестер Сити" сыграет против "Манчестер Юнайтед". Стал известен стартовый состав.

Украинец Александр Зинченко не попал в заявку на матч. А вот экс-игрок "Шахтера" Фред сыграет с первых минут.

"МЮ": Де Хеа - Уан-Биссака, Джонс, Линделеф, Уильямс - Фред, Перрейра, Джеймс - Лингард, Гринвуд, Рашфорд

"Ман Сити": Браво - Уолкер, Отаменди, Фернандиньо, Менди - Родриго, Гюндоган, Де Брюйне - Марез, Б. Силва, Стерлинг

Начало игры в 22:00. За текстовой трансляцией вы можете следить на нашем сайте.