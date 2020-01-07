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Зинченко не попал в заявку на игру против МЮ

Англия
(1 голосов)

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Зинченко не попал в заявку на игру против МЮ
UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, рамках кубка английской лиги, "Манчестер Сити" сыграет против "Манчестер Юнайтед". Стал известен стартовый состав.

Украинец Александр Зинченко не попал в заявку на матч. А вот экс-игрок "Шахтера" Фред сыграет с первых минут.

"МЮ": Де Хеа - Уан-Биссака, Джонс, Линделеф, Уильямс - Фред, Перрейра, Джеймс - Лингард, Гринвуд, Рашфорд

"Ман Сити": Браво - Уолкер, Отаменди, Фернандиньо, Менди - Родриго, Гюндоган, Де Брюйне - Марез, Б. Силва, Стерлинг

Начало игры в 22:00. За текстовой трансляцией вы можете следить на нашем сайте.

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В статье: Фред Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Александр Зинченко
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Комментарии (2)
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Sandra777 (Львів)
07.01.2020 в 21:51
Всю тагу наламали як можна не ставити людину в якої найкраща оцінка в попереднього матчу ?,,,?Пеп вже незнає як мудровати же від лівера -15 і ще з кубка від мю і тоді почне ставити Зіну ,на Зіни місці я би в Лівер перейшов в центер поля і пвав це гамяне сіті в кожні зустрічі
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Stops2012 (ua)
07.01.2020 в 21:15
тогда удачи МЮ, рвите там левый фланг сити по полной
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