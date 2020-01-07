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Зинченко не попал в заявку на игру против МЮ
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Сегодня, рамках кубка английской лиги, "Манчестер Сити" сыграет против "Манчестер Юнайтед". Стал известен стартовый состав.
Украинец Александр Зинченко не попал в заявку на матч. А вот экс-игрок "Шахтера" Фред сыграет с первых минут.
"МЮ": Де Хеа - Уан-Биссака, Джонс, Линделеф, Уильямс - Фред, Перрейра, Джеймс - Лингард, Гринвуд, Рашфорд
"Ман Сити": Браво - Уолкер, Отаменди, Фернандиньо, Менди - Родриго, Гюндоган, Де Брюйне - Марез, Б. Силва, Стерлинг
Начало игры в 22:00. За текстовой трансляцией вы можете следить на нашем сайте.