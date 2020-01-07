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Кубок лиги. Ман Сити не оставляет шансов Ман Юнайтед

Англия
(1 голосов)

В ответном матче "красные дьяволы" вряд ли смогут отыграться

Кубок лиги. Ман Сити не оставляет шансов Ман Юнайтед
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Кубок лиги Англии. Полуфинал

Стадион: Олд Траффорд (Манчестер)
Главный судья: Майк Дин (Хесволл)

Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 1:3

Голы: Рашфорд 70 - Б. Силва 17, Марез 33, Перейра 39 (а.г.)

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа - Ван-Биссака, Джонс, Линделеф, Уильямс - Перейра, Фред - Джеймс (Гомес 64), Лингард (Матич 46), Рашфорд - Гринвуд (Марсьяль 81).

"Манчестер Сити": Браво - Уокер, Отаменди, Фернандиньо, Менди - Де Брюйне (Жезус 80), Родри, Гюндоган - Марез (Фоден 86), Стерлинг, Б. Силва.

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В статье: Хосеп Гвардиола Оле Гуннар Сульшер Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
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