Англия
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Кубок лиги. Ман Сити не оставляет шансов Ман Юнайтед
В ответном матче "красные дьяволы" вряд ли смогут отыграться
Кубок лиги Англии. Полуфинал
Стадион: Олд Траффорд (Манчестер)
Главный судья: Майк Дин (Хесволл)
Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 1:3
Голы: Рашфорд 70 - Б. Силва 17, Марез 33, Перейра 39 (а.г.)
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа - Ван-Биссака, Джонс, Линделеф, Уильямс - Перейра, Фред - Джеймс (Гомес 64), Лингард (Матич 46), Рашфорд - Гринвуд (Марсьяль 81).
"Манчестер Сити": Браво - Уокер, Отаменди, Фернандиньо, Менди - Де Брюйне (Жезус 80), Родри, Гюндоган - Марез (Фоден 86), Стерлинг, Б. Силва.
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