Месть с помощью кубка. МЮ - Манчестер Сити 1:3. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видеообзор матча полуфинала Кубка английской лиги между Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити. Если в АПЛ команде Сульшера удалось одолеть соседей, то на этот раз Гвардиола переиграл своего оппонента. Уже после первого тайма горожане вели 0:3. Впрочем, после перерыва МЮ сумел прийти в себя и один гол отыграть. Ответный матч состоится 29-го января.

Кубок английской лиги. Полуфинал. Первый матч

7 января. Манчестер. Олд Траффорд

Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 1:3

Голы: Рашфорд 70 - Б.Силва 17 Марез 33, Перейра 38 аг