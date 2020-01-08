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Месть с помощью кубка. МЮ - Манчестер Сити 1:3. Видео голов и обзор матча

Англия
(1 голосов)

Смотреть онлайн видео обзор матча Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити, 7 января 2020

Месть с помощью кубка. МЮ - Манчестер Сити 1:3. Видео голов и обзор матча
UA-Футбол
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Вашему вниманию видеообзор матча полуфинала Кубка английской лиги между Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити. Если в АПЛ команде Сульшера удалось одолеть соседей, то на этот раз Гвардиола переиграл своего оппонента. Уже после первого тайма горожане вели 0:3. Впрочем, после перерыва МЮ сумел прийти в себя и один гол отыграть. Ответный матч состоится 29-го января.

Кубок английской лиги. Полуфинал. Первый матч

7 января. Манчестер. Олд Траффорд

Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 1:3

Голы: Рашфорд 70 - Б.Силва 17 Марез 33, Перейра 38 аг

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В статье: Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Бернарду Силва Рияд Марез
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