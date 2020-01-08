Гвардиола: Дело еще не закончено – МЮ способен на камбэк

Менеджер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал результат первого полуфинального матча Кубка английской лиги с "Юнайтед". Встреча состоялась в Манчестере на стадионе "Олд Траффорд" – хозяева пропустили трижды, и всего один раз пробили Браво. Ответный поединок состоится 29 января. Цитирует испанца BBC и Sky Sports.

"После стартового свистка поначалу было трудно. Классно, что первым же ударом Бернарду забил потрясающий гол. Дальше все было в порядке – конечно, это прекрасный результат, но дело еще не закончено, "МЮ" способен на камбэк. Достаточно вспомнить игру с "Пари Сен-Жермен". Эмблема на их футболке заставляет биться до конца. Надеемся на поддержку наших фанатов дома".