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Сульшер: Надеюсь, в ответном матче Юнайтед сохранит курс, который задал во втором тайме на Олд Траффорд
Еще одно мнение из Манчестера
Менеджер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер прокомментировал поражение своей команды в первом полуфинальном матче Кубка английской лиги против "Манчестер Сити" (3:1). Цитирует норвежца ESPN.
"Худший наш отрезок – от гола Силвы и до свистка на перерыв. До взятия ворот в исполнении Бернарду мы могли забить, но обсуждать это сейчас бессмысленно. Сейчас уже нужно начать подготовку к матчу АПЛ с "Норвичем".
"Нам удалось выиграть второй тайм, перед нами будет стоять трудная задача в ответном матче. Надеюсь, мы будем придерживаться курса, который удалось задать во второй половине этой встречи. Трансферный рынок? Надеюсь, что укрепим состав, а не ослабим его".