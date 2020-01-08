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Сульшер: Надеюсь, в ответном матче Юнайтед сохранит курс, который задал во втором тайме на Олд Траффорд

Англия
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Еще одно мнение из Манчестера

Сульшер: Надеюсь, в ответном матче Юнайтед сохранит курс, который задал во втором тайме на Олд Траффорд
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Менеджер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер прокомментировал поражение своей команды в первом полуфинальном матче Кубка английской лиги против "Манчестер Сити" (3:1). Цитирует норвежца ESPN.

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"Худший наш отрезок – от гола Силвы и до свистка на перерыв. До взятия ворот в исполнении Бернарду мы могли забить, но обсуждать это сейчас бессмысленно. Сейчас уже нужно начать подготовку к матчу АПЛ с "Норвичем".

"Нам удалось выиграть второй тайм, перед нами будет стоять трудная задача в ответном матче. Надеюсь, мы будем придерживаться курса, который удалось задать во второй половине этой встречи. Трансферный рынок? Надеюсь, что укрепим состав, а не ослабим его".

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В статье: Кубок английской лиги Оле Гуннар Сульшер Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
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