Сульшер: Надеюсь, в ответном матче Юнайтед сохранит курс, который задал во втором тайме на Олд Траффорд

Менеджер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер прокомментировал поражение своей команды в первом полуфинальном матче Кубка английской лиги против "Манчестер Сити" (3:1). Цитирует норвежца ESPN.

"Худший наш отрезок – от гола Силвы и до свистка на перерыв. До взятия ворот в исполнении Бернарду мы могли забить, но обсуждать это сейчас бессмысленно. Сейчас уже нужно начать подготовку к матчу АПЛ с "Норвичем".