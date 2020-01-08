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"Думал, что выпью свою мочу, она похожа на яблочный сок". Погба вышел на связь после операции
Француз пришел к альтернативной медицине?
Хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба был в прямом эфире Instagram после операции на голеностопе. Позже он удалил видео из своей учетной записи и опубликовал еще одно – со словами, что не помнит, как загружал первое. Но Интернет помнит все – цитирует игрока Omnisport. Ожидается, что француз вернется на поле через месяц.
"Даже не знаю, со мной все в порядке, я под кайфом или трезвый. Не думаю, что трезвый, не спрашивайте, прошла ли операция хорошо – я не знаю. Не чувствую ступни, но я жив, это уже хорошая новость. После операции мы улыбались, нас благословил Бог, я еще жив, все прошло хорошо".
"Они дали мне что-то, не знаю что, но чувствую себя замечательно – просто вложили в руки, сказали думать о чем-то хорошем. Я думал о сыне, потом меня вырубило. Думал, что могу выпить собственную мочу, она похожа на яблочный сок. Врачи сказали расслабиться, на очень хорошем французском. Проснулся и не мог поднять ногу. Не знаю, где был, но я не пьян, нет, я выпил не алкоголь".