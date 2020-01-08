  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. "Думал, что выпью свою мочу, она похожа на яблочный сок". Погба вышел на связь после операции
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Думал, что выпью свою мочу, она похожа на яблочный сок". Погба вышел на связь после операции

Англия
(1 голосов)

Француз пришел к альтернативной медицине?

"Думал, что выпью свою мочу, она похожа на яблочный сок". Погба вышел на связь после операции
Новина українською

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба был в прямом эфире Instagram после операции на голеностопе. Позже он удалил видео из своей учетной записи и опубликовал еще одно – со словами, что не помнит, как загружал первое. Но Интернет помнит все – цитирует игрока Omnisport. Ожидается, что француз вернется на поле через месяц.

Читайте такжеПоль Погба решился сделать операцию из-за опасений не сыграть на предстоящем Евро-2020

"Даже не знаю, со мной все в порядке, я под кайфом или трезвый. Не думаю, что трезвый, не спрашивайте, прошла ли операция хорошо – я не знаю. Не чувствую ступни, но я жив, это уже хорошая новость. После операции мы улыбались, нас благословил Бог, я еще жив, все прошло хорошо".

"Они дали мне что-то, не знаю что, но чувствую себя замечательно – просто вложили в руки, сказали думать о чем-то хорошем. Я думал о сыне, потом меня вырубило. Думал, что могу выпить собственную мочу, она похожа на яблочный сок. Врачи сказали расслабиться, на очень хорошем французском. Проснулся и не мог поднять ногу. Не знаю, где был, но я не пьян, нет, я выпил не алкоголь".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Поль Погба Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...