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Не Кейном единым: Моуриньо на длительный срок теряет из-за травмы хавбека своей команды

Англия
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Сиссоко выбыл на 3 месяца

Не Кейном единым: Моуриньо на длительный срок теряет из-за травмы хавбека своей команды
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Стало известно, что полузащитник лондонского "Тоттенхэма" Мусса Сиссоко после операции на медиальной коллатеральной связке правого колена будет вынужден находиться без игры на протяжении 3 месяцев – об этом сообщает Sky Sports со ссылкой на заявление "шпор".

Хавбек получил повреждение во время поединка Английской Премьер-лиги против "Саутгемптона" – из-за травмы он пропустил матч Кубка Англии с "Мидлсбро".

Таким образом, Сиссоко вернется к тренировкам в начале апреля. Пополнение лазарета добавляет головной боли наставнику команды Жозе Моуриньо – ранее мы сообщали, что португалец будет какое-то время обходиться без главного форварда "шпор".

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В статье: Мусса Сиссоко Тоттенхэм (Лондон)
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