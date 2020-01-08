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Кристал Пэлас отказал Баварии в аренде Заа

Англия
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Теперь мюнхенцы попытаются подписать Сане

Кристал Пэлас отказал Баварии в аренде Заа
Новина українською

Мюнхенская "Бавария" не смогла договориться о переходе ивуарийского нападающего лондонского "Кристал Пэлас" Уилфрида Заа, утверждает Sport Bild.

Немецкий клуб хотел арендовать футболиста в зимнее трансферное окно, но получил отказ, так как клуб готов только к продаже игрока за € 80 млн.

В нынешнем сезоне 27-летний ивуариец принял участие в 21 матче английской Премьер-лиги, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Уилфрид Заха Кристал Пэлас (Лондон) Кристал Пэлас
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