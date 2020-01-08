Вратарь "Милана" Пепе Рейна может вернуться в АПЛ. Об этом сообщает Sky Sports со ссылкой на Daily Mail.

По информации источника, 37-летний голкипер может перейти в бирмингемский клуб, так как основной вратарь команды Том Хитон повредил связки колена и выбыл до конца текущего сезона.

Пепе Рейна принял участие в лишь в одном матче чемпионата Италии в этом сезоне и пропустил один гол.

"Астон Вилла" набрала 21 очко в 21 матче и занимает 17-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.