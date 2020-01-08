  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Пепе Рейна может вернуться в АПЛ
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Пепе Рейна может вернуться в АПЛ

Англия
(1 голосов)

В подписании голкипера заинтересована Астон Вилла

Пепе Рейна может вернуться в АПЛ
Новина українською

Вратарь "Милана" Пепе Рейна может вернуться в АПЛ. Об этом сообщает Sky Sports со ссылкой на Daily Mail.

По информации источника, 37-летний голкипер может перейти в бирмингемский клуб, так как основной вратарь команды Том Хитон повредил связки колена и выбыл до конца текущего сезона.

Пепе Рейна принял участие в лишь в одном матче чемпионата Италии в этом сезоне и пропустил один гол.

"Астон Вилла" набрала 21 очко в 21 матче и занимает 17-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Пепе Рейна Астон Вилла (Бирмингем) Милан (Италия) Астон Вилла
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...