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Фанаты Эвертона требуют встречи с игроками после поражения от Ливерпуля

Англия
(1 голосов)

Болельщики разгневаны

Фанаты Эвертона требуют встречи с игроками после поражения от Ливерпуля
Новина українською

Фанаты "Эвертона" прибыли на базу клуба и потребовали встречи с игроками после поражения команды в матче 1/32 финала Кубка Англии с "Ливерпулем", сообщает The Telegraph.

Напомним, что в этой встрече красные играли полурезервным составом, но всё равно добились победы со счётом 1:0.

Как пишет источник, болельщиков не пустили к команде, но к ним вышел спортивный директор ливерпульского клуба Марсель Брандс. На следующей неделе состоится собрание "Эвертона", на котором Брандс, главный тренер Карло Анчелотти и владелец клуба Фархад Мошири ответят на вопросы акционеров.

"Эвертон", набрав 25 очков, занимает 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Клуб на шесть очков отстаёт от зоны еврокубков.

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Ливерпуль
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Комментарии (2)
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kalan-86 (Анкара)
08.01.2020 в 17:06
Они что им, 0-10 проиграли?
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vr250278 (Цветково.Черкасская)
08.01.2020 в 18:22
Дублю Ліверпуля .
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