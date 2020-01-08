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Фернандиньо близок к новому контракту с Ман Сити
Бразилец на еще один сезон может задержаться в команде
Уже этим летом у Фернандиньо заканчивается контракт с "Манчестер Сити". Экс-полузащитник "Шахтера" рассказал, будет ли он продлен.
"Когда я подписал контракт в 2018, там был пункт об автоматическом продлении при определенных условиях. Переговоры начались, еще в прошедшем месяце.
Клуб хочет, чтобы я остался. Я также не очень хочу покидать команду. Мы близки к подписанию нового контракта", - приводит слова бразильца ESPN.
Ранее Гвардиола назвал Фернандиньо одним из лучших игроков "горожан" в истории.
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