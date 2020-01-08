Фернандиньо близок к новому контракту с Ман Сити

Уже этим летом у Фернандиньо заканчивается контракт с "Манчестер Сити". Экс-полузащитник "Шахтера" рассказал, будет ли он продлен.

"Когда я подписал контракт в 2018, там был пункт об автоматическом продлении при определенных условиях. Переговоры начались, еще в прошедшем месяце.

Клуб хочет, чтобы я остался. Я также не очень хочу покидать команду. Мы близки к подписанию нового контракта", - приводит слова бразильца ESPN.

Ранее Гвардиола назвал Фернандиньо одним из лучших игроков "горожан" в истории.