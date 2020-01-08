Основной защитник МЮ вылетел на неопределенный срок

Основной защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр пропустил вчерашний матч против "Ман Сити". В итоги "дьяволы" были разбиты со счетом 1:3.

По данным The Telegraph, у англичанина надрыв мышцы правого бедра. О точных сроках восстановления не сообщается, но не сыграет против "Норвича" на выходных.

Магуайр почувствовал дискомфорт еще в поединке против "Вулверхэмптона" в кубке. Однако он попросил тренера оставить его на поле и усугубил травму.

Стоит отметить, что Харри - самый дорогой защитник в истории футбола. Летом за него "МЮ" заплатил порядка 90 миллионов евро.