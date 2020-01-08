Челси готовится к подписанию двух игроков - форварда Метца и полузащитника Бенфики

Уже в ближайшее время лондонский "Челси" может оформить трансфер двух игроков. Один - форвард из Франции, другой - португальский полузащитник.

По данным Goal, первым зимним новичком может стать Хабиб Диалло. За игрока "Метца" лондонцы готовы заплатить порядка 20 миллионов евро и уже вступили в переговоры.

А Sky Sports уверяет, что главная трансферная цель для "синих" - Жедсон Фернандеш. Полузащитник "Бенфики" сейчас в хорошей форме и привлек внимание топ клубов. "Пенсионеры" могут оформить полуторагодовую аренду Жедсона, после чего выкупить его.

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Напомним, что полтора месяца назад с клуба был снят трансферный запрет.