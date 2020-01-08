Кубок лиги. Лестер не смог обыграть Астон Виллу

Неожиданно команда Роджерса встретила серьезное сопротивление со стороны бирмингемцев - при их огромном старании. В родных стенах "лисы" не смогли сломить это сопротивление. Теперь все решится на поле соперника. Будет интересно, тем более, что начало встречи на "Кинг Пауэр" гостям удалось. Потенциал у "Астон Виллы" невозможно незаметить, когда с одним из лидеров АПЛ выходят очень яркие, конструктивные атаки.

Тейлор и Грилиш выделялись на поле, было пару моментов и у Гильберта, который один из шансов смог реализовать. Эль-Гази с фланга выдал навес во вратарскую, а Гильберт на долю секунды опередил защитника. Мяч оказался в сетке, что стало для "Лестера" настоящим сюрпризом.

Хозяева выглядели лучше, хотя собранности и нацеленности на ворота соперника не всегда хватало. Случались ошибки не только в обороне, но и в атаках. Частые потери мяча при передачах не позволяли провести содержательную комбинацию. Ожидалось большего от "лис", которые не могли избавиться от плотной опеки защитников.

Отыгрались подопечные Роджерса после атаки по центру, Варди прорвался в окружении двух оппонентов, сделав быстрый пас на Ихеаначо. Его также держали двое, но таранный форвард смог пробить из очень сложного положения - 1:1. Непростой матч для фаворита, которым считался "Лестер". Еще ничего не решено в этой дуэли, в Бирмингеме при своих болельщиках "Астон Вилла" способна добиться необходимого результата. Ответный и решающий для этих команд матч состоится 28-го января.

Кубок лиги Англии. Полуфинал

Стадион: Кинг Пауэр (Лестер)

Лестер - Астон Вилла 1:1

Голы: Ихеаначо 75 - Гильбер 28

"Лестер": Шмейхель, Рикарду, Эванс, Сеюнджю, Фукс, Чилуэлл, Прат, Тилеманс, Мэддисон, Перес, Варди.

"Астон Вилла": Нюланд, Конса, Мингс, Хоз, Гильбер, Давид Луис, Накамба, Тейлор, Эль-Гази, Трезеге, Грилиш.