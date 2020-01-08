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Кубок лиги. Лестер не смог обыграть Астон Виллу

Англия
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Судьба путевки в финал решится в Бирмингеме

Кубок лиги. Лестер не смог обыграть Астон Виллу
UA-Футбол
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Неожиданно команда Роджерса встретила серьезное сопротивление со стороны бирмингемцев - при их огромном старании. В родных стенах "лисы" не смогли сломить это сопротивление. Теперь все решится на поле соперника. Будет интересно, тем более, что начало встречи на "Кинг Пауэр" гостям удалось. Потенциал у "Астон Виллы" невозможно незаметить, когда с одним из лидеров АПЛ выходят очень яркие, конструктивные атаки.

Тейлор и Грилиш выделялись на поле, было пару моментов и у Гильберта, который один из шансов смог реализовать. Эль-Гази с фланга выдал навес во вратарскую, а Гильберт на долю секунды опередил защитника. Мяч оказался в сетке, что стало для "Лестера" настоящим сюрпризом.

Хозяева выглядели лучше, хотя собранности и нацеленности на ворота соперника не всегда хватало. Случались ошибки не только в обороне, но и в атаках. Частые потери мяча при передачах не позволяли провести содержательную комбинацию. Ожидалось большего от "лис", которые не могли избавиться от плотной опеки защитников.

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Отыгрались подопечные Роджерса после атаки по центру, Варди прорвался в окружении двух оппонентов, сделав быстрый пас на Ихеаначо. Его также держали двое, но таранный форвард смог пробить из очень сложного положения - 1:1. Непростой матч для фаворита, которым считался "Лестер". Еще ничего не решено в этой дуэли, в Бирмингеме при своих болельщиках "Астон Вилла" способна добиться необходимого результата. Ответный и решающий для этих команд матч состоится 28-го января.

Кубок лиги Англии. Полуфинал

Стадион: Кинг Пауэр (Лестер)

Лестер - Астон Вилла 1:1

Голы: Ихеаначо 75 - Гильбер 28

"Лестер": Шмейхель, Рикарду, Эванс, Сеюнджю, Фукс, Чилуэлл, Прат, Тилеманс, Мэддисон, Перес, Варди.

"Астон Вилла": Нюланд, Конса, Мингс, Хоз, Гильбер, Давид Луис, Накамба, Тейлор, Эль-Гази, Трезеге, Грилиш.

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В статье: Астон Вилла (Бирмингем) "Лестер Сити"
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