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Старания вылились в результат. Лестер – Астон Вилла 1:1. Обзор матча Кубка лиги и видео голов

Англия
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Да и было видно, что "лисы" немного подустали…

Старания вылились в результат. Лестер – Астон Вилла 1:1. Обзор матча Кубка лиги и видео голов
Новина українською

"Астон Вилла" проявила сумасшедшие усилия в первом поединке полуфинала Кубка английской лиги – они и трансформировались в вполне заслуженный забитый мяч. Было видно, что "вилланы" сумели предложить "Лестеру" неожиданный темп. Но также нельзя не заметить, что "лисы" не старались удивить соперника чем-то особенным, экономя силы на грядущие поединки. После 60-й минуты подопечные Роджерса завелись и смогли отыграться в домашних стенах усилиями Ихеаначо – теперь все решится в Бирмингеме.

Смотрите видеообзор первого матча полуфинала Кубка английской лиги "Лестер" – "Астон Вилла".

Лестер. "Кинг Пауэр".

"Лестер" – "Астон Вилла" 1:1

Голы: Ихеаначо (75) – Гильбер (28)

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В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Кубок английской лиги Лестер Сити
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