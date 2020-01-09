Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Старания вылились в результат. Лестер – Астон Вилла 1:1. Обзор матча Кубка лиги и видео голов
Да и было видно, что "лисы" немного подустали…
"Астон Вилла" проявила сумасшедшие усилия в первом поединке полуфинала Кубка английской лиги – они и трансформировались в вполне заслуженный забитый мяч. Было видно, что "вилланы" сумели предложить "Лестеру" неожиданный темп. Но также нельзя не заметить, что "лисы" не старались удивить соперника чем-то особенным, экономя силы на грядущие поединки. После 60-й минуты подопечные Роджерса завелись и смогли отыграться в домашних стенах усилиями Ихеаначо – теперь все решится в Бирмингеме.
Смотрите видеообзор первого матча полуфинала Кубка английской лиги "Лестер" – "Астон Вилла".
Лестер. "Кинг Пауэр".
Голы: Ихеаначо (75) – Гильбер (28)